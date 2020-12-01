Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек - Sputnik. Глава МИД РФ Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Беларуси.

Ранее экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила , что хочет добиться отключения страны от SWIFT и прекращения выделения кредитов государственным финучреждениям Беларусбанк и Белагропромбанк.

"Что касается SWIFT, это одна из тем, по которым те, кто хотел бы не дать ситуации выровняться и хотел бы ее обострения, продолжают нагнетать свои ультиматумы, нагнетать свои угрозы. Такое внимание уделяется, прежде всего, потому, что эта система, которая была создана американцами и их союзниками, обслуживает финансовые потоки для обеспечения нормального товарообмена, инвестициями и практически все другие аспекты экономической жизни. Вывод очень простой: разрабатывать свои собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость наших стран от Запада", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.

Он отметил, что Запад доказал свою ненадежность как партнера и полагаться на многосторонние инструменты, которые целиком находятся под контролем западных стран, не вполне надежно.

Насколько вероятно отключение?

Старший политический аналитик European Policy Centre (EPC) Аманда Пол считает маловероятным сценарий, при котором Беларусь отключат от системы SWIFT.

"Насколько мне известно, SWIFT отключил пока только одну страну, а именно Иран, и это был беспрецедентный шаг", - сказала Пол.

При этом технически страна может быть отключена от этой системы. "SWIFT должен соблюдать решения ЕС, поскольку организация (зарегистрирована) в соответствии с законодательством Бельгии", – добавила она.

Маловероятным такой вариант называет и глава по Европе и Центральной Азии британской консалтинговой компании Verisk Maplecroft Дара Макдауэлл.

"Так как Россия сохраняет место в совете директоров SWIFT, а США вряд ли всерьез займутся белорусским кризисом до инаугурации избранного президента Байдена 20 января", – пояснил он свою позицию.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов РФ Виктор Достов также считает, что полностью страну от системы не отключат.

"Думаю, этот риск вряд ли реализуется. Максимум, от SWIFT могут отключить отдельные банки, в рамках целевых санкций. Запрет на кредитование государственных банков иностранцами – проблема потенциально менее острая. В случае чего - получить валюту или займы можно будет и в России", - пояснил Достов.

Каковы последствия?

Если предположить, что банковская система государства отключена от SWIFT, то это будет означать, среди прочего, что кредитные институты и их клиенты не смогут легко отправлять или получать деньги через границу. Это могло бы оказать серьезное влияние на торговлю, инвестиции и миллионы рутинных финансовых операций, говорит Аманда Пол.

В случае если обещанная санкционная мера реализуется, то Беларусь сможет поискать альтернативные варианты. "Влияние такого шага, скорее всего, будет ограниченным, учитывая, что Минск может обойти эти ограничения через российский аналог Mir Pay", – убежден Дара Макдауэлл.

А вот Виктор Достов считает, что отключение от SWIFT окажет драматическое влияние на экономику.

"Отключение от SWIFT – это одна из самых крайних санкционных мер и фактически означает почти полное отключение от мировой финансовой системы. До этого такие решения в отношении целой страны применялись только несколько раз: например, в случае Ирана и Северной Кореи. Надо понимать, что это парализует участие Беларуси в мировой торговле и может иметь драматические эффекты для экономики", – сказал Достов.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.