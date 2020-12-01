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Лавров: белорусские власти готовы к диалогу для урегулирования ситуации

01.12.2020 19:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Власти Беларуси готовы к диалогу с целью урегулирования ситуации в республике, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОДКБ.

"Говоря о призывах, которые белорусские политические мигранты выдвигают из Вильнюса, Варшавы, других западных столиц, путешествуя по Европе, выступая в различных евросоюзовских структурах, они вызывают много вопросов, потому что нацелены не на продвижение диалога, а на ультиматум", - отметил министр иностранных дел.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Лавров добавил, что существуют инициативы о конституционной реформе, о которой речь пойдет на Всебелорусском народном собрании – это обсуждалось недавно на встрече с президентом страны Александром Лукашенко и главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

"Мы активно поддерживаем настрой на организацию максимально широкого национального диалога, в ходе которого все основные группы белорусского общества смогут внести свой вклад в преодоление нынешней ситуации и в нормализацию обстановки", - сказал российский министр.

Напомним, по данным ЦИК, на августовских президентских выборах победил Александр Лукашенко, набравший чуть больше 80% голосов. После этого в республике начались массовые протесты. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, требует переговоров о передаче власти и новых выборов. Сама же экс-кандидат вскоре после выборов уехала в Литву.

При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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Теги: Минск
 
 
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Политические мигранты, путешествующие по Европе, вызывают много вопросов, уверен российский министр.
 
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