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А. Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

01.12.2020 20:01 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Заседание лидеров стран - участниц Организации пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Ожидается, что во время выступления Александр Лукашенко даст оценку состоянию международной безопасности, озвучит ряд инициатив Беларуси, направленных на повышение эффективности объединения.


Во время сессии лидеры стран ОДКБ обсудят ситуацию в регионе Организации и мире в целом - выполнение достигнутых ранее договоренностей и противодействие новым вызовам и угрозам, укрепление межпарламентского взаимодействия и приоритетные направления деятельности Организации Договора о коллективной безопасности.

 
 
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Президент Беларуси 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Заседание лидеров стран - участниц Организации пройдет в режиме...
 
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