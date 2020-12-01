|
А. Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
01.12.2020 20:01 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Заседание лидеров стран - участниц Организации пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Ожидается, что во время выступления Александр Лукашенко даст оценку состоянию международной безопасности, озвучит ряд инициатив Беларуси, направленных на повышение эффективности объединения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Заседание лидеров стран - участниц Организации пройдет в режиме...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)