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Макей рассказал коллегам по ОДКБ о недоверии в международных отношениях

02.12.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил о росте недоверия и конфликтного потенциала в международных отношениях, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Белорусская делегация приняла во вторник в заседании СМИД ОДКБ, оно прошло в формате видеоконференции.

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"В своем выступлении Макей представил оценки белорусской стороны в отношении ситуации в сфере региональной и международной безопасности. Констатировал рост недоверия и конфликтного потенциала в международных отношениях", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что министр выразил обеспокоенность негативной ситуацией в области контроля над вооружениями. Он отметил важность совместных усилий по укреплению международной безопасности.

В ходе заседания, по информации МИД, стороны обменялись мнением о тенденциях в развитии безопасности как в регионе, так и в мире и отметили востребованность ОДКБ в международной обстановке.

"Министры иностранных дел государств-членов ОДКБ приняли заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, а также одобрили ряд документов, которые были переданы на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", - говорится в сообщении.

Следующее заседание Совета министров стран ОДКБ пройдет в мае 2021 года, местом проведения станет Душанбе.

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Теги: Минск
 
 
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Министр выразил обеспокоенность ситуацией в области контроля за вооружениями и отметил важность совместных усилий по укреплению международной безопасности.
 
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