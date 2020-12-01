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Назарбаев прокомментировал слухи о переносе столицы в Туркестан
02.12.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек – Sputnik. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о возможном переносе столицы страны в Туркестан из Нур-Султана.
Пользователи соцсетей ранее начали активное обсуждение якобы переноса столицы из Нур-Султана в древний город Туркестан.
© Sputnik / Борис Бабанов
"Нет, для этого нет оснований", - сказал Назарбаев в документальном фильме о Туркестане, который демонстрировал телеканал Qazaqstan
Назарбаев отметил, что Туркестан - город с историей, но власти страны и в дальнейшем будут развивать Нур-Султан.
"Сменилось название столицы на Нур-Султан. Я не был инициатором этого, но и против не был, так как каждое здание было построено под моим контролем", - сказал экс-президент.
Столица Казахстана, Астана,
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По словам Назарбаева, он изначально не был инициатором переименования Астаны в свою честь, но и не противился этому.
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