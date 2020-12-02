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Лукашенко озвучит ряд инициатив Минска на саммите ОДКБ
02.12.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила в среду президентская пресс-служба.
"Ожидается, что во время выступления глава государства даст оценку состоянию международной безопасности, озвучит ряд инициатив Беларуси, направленных на повышение эффективности организации", - сообщили Sputnik в пресс-службе президента.
Во время сессии лидеры стран ОДКБ обсудят ситуацию в регионе организации и мире в целом, выполнение достигнутых ранее договоренностей и противодействие новым вызовам и угрозам, отметили в президентской пресс службе.
Кроме этого, лидеры стран ОДКБ затронут тему укрепления межпарламентского взаимодействия и приоритетные направления деятельности организации.
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Заседание лидеров стран - членов ОДКБ пройдет в режиме видео-конференц-связи из-за рисков, связанных с пандемией коронавируса.
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