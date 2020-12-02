Лукашенко озвучит ряд инициатив Минска на саммите ОДКБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила в среду президентская пресс-служба.

"Ожидается, что во время выступления глава государства даст оценку состоянию международной безопасности, озвучит ряд инициатив Беларуси, направленных на повышение эффективности организации", - сообщили Sputnik в пресс-службе президента.

Во время сессии лидеры стран ОДКБ обсудят ситуацию в регионе организации и мире в целом, выполнение достигнутых ранее договоренностей и противодействие новым вызовам и угрозам, отметили в президентской пресс службе.

Кроме этого, лидеры стран ОДКБ затронут тему укрепления межпарламентского взаимодействия и приоритетные направления деятельности организации.

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