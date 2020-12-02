Легкий освобожден от должности первого замминистра информации

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек - Sputnik. Премьер министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление о переводе Павла Легкого, который занимал должность замминистра информации, на другую работу.

Документ опубликован на портале pravo.by.

В нем говорится о решении назначить Павла Легкого в порядке перевода советником-посланником посольства Беларуси в России, освободив его от должности первого заместителя министра информации.

Павел Легкий один из самых известных чиновников, работающих в сфере масс-медиа.

Он 10 лет - с 2003 по 2013 год - возглавлял пресс-службу главы государства. В 2013—2018 годах был советником-посланником посольства Беларуси в Москве, где отвечал за информационные вопросы. В 2018 году был назначен заместителем и первым заместителем министра информации.

Легкий по первому образованию - кадровый военный. Он окончил Минское высшее военное командное училище (1993) и Академию управления при президенте (2004). Родился в 1972 году в Барановичах (Брестская область).

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