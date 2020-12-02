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Легкий освобожден от должности первого замминистра информации
02.12.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек - Sputnik. Премьер министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление о переводе Павла Легкого, который занимал должность замминистра информации, на другую работу.
© Sputnik / Виктор Толочко
Документ опубликован на портале pravo.by.
В нем говорится о решении назначить Павла Легкого в порядке перевода советником-посланником посольства Беларуси в России, освободив его от должности первого заместителя министра информации.
Павел Легкий один из самых известных чиновников, работающих в сфере масс-медиа.
Он 10 лет - с 2003 по 2013 год - возглавлял пресс-службу главы государства. В 2013—2018 годах был советником-посланником посольства Беларуси в Москве, где отвечал за информационные вопросы. В 2018 году был назначен заместителем и первым заместителем министра информации.
Легкий по первому образованию - кадровый военный. Он окончил Минское высшее военное командное училище (1993) и Академию управления при президенте (2004). Родился в 1972 году в Барановичах (Брестская область).
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До назначения в Мининформ Легкий достаточно продолжительное время работал в белорусском посольстве в Москве.
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