Минск продолжит укрепление отношений с ОАЭ - Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек - Sputnik. Беларусь заинтересована в углублении для дружественных отношений между ОАЭ, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

Президент Беларуси поздравил президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифу бен Заида аль-Нахайяна и народ этой страны с национальным праздником - Днем создания федерации.

"Мудрая политика руководства ОАЭ позволила укрепить роль вашей страны на международной арене и в глобальной экономике", - говорится в поздравлении, распространенном президентской пресс-службой в среду.

Лукашенко в поздравлении подчеркнул, что Беларусь будет делать все необходимое для углубления дружественных отношений между странами, дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Глава белорусского государства также направил поздравительные послания наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну, вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму.

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