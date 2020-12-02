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Минск продолжит укрепление отношений с ОАЭ - Лукашенко
02.12.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек - Sputnik. Беларусь заинтересована в углублении для дружественных отношений между ОАЭ, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко.
© Photo : пресс-служба правительства Беларуси
Президент Беларуси поздравил президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифу бен Заида аль-Нахайяна и народ этой страны с национальным праздником - Днем создания федерации.
"Мудрая политика руководства ОАЭ позволила укрепить роль вашей страны на международной арене и в глобальной экономике", - говорится в поздравлении, распространенном президентской пресс-службой в среду.
Лукашенко в поздравлении подчеркнул, что Беларусь будет делать все необходимое для углубления дружественных отношений между странами, дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
Глава белорусского государства также направил поздравительные послания наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну, вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму.
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Белорусский лидер высоко оценил политику руководства этой страны, которая вывела ОАЭ на ведущие позиции в глобальной экономике.
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