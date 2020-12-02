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Премьер представит в Овальном зале программу правительства до 2025 года

02.12.2020 09:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко представит программу деятельности правительства на период до 2025 года 2 декабря в Овальном зале.

Заседание четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва состоится 2 декабря.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Перед парламентариями с докладом на тему "О программе деятельности правительства Республики Беларусь на период до 2025 года" выступит премьер-министр", – сказали Sputnik в пресс-службе.

Там также отметили, что на завтра в Овальном зале запланировано только выступление главы правительства, после чего депутаты зададут ему свои вопросы.

"Рассмотрения проектов законов, других документов либо ратификаций международных договоров завтра не будет", – подчеркнули в парламенте и рассказали, что до закрытия сессии пройдет еще несколько заседаний.

"Ближайшее заседание сессии – 10 декабря, на нем будут рассмотрены проекты", – сказали собеседники агентства. В парламенте уточнили, что на 16 и 18 декабря запланированы заседания сессии, а закроется осенняя сессия 18 декабря.

В Палате представителей также сообщили, что в ближайшее время депутатам должен поступить проект бюджета на следующий год. "На одном из заседаний в декабре он будет рассмотрен. Пока бюджет не поступал, профильные ведомства работают над его формированием", – сказали в парламенте.

В последнее время белорусский парламент принимал бюджет на следующий год в декабре, и страна вступала в новый год с утвержденным главным финансовым документом.

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Теги: Минск
 
 
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До закрытия осенней сессии депутатам еще предстоит принять проект белорусского бюджета на следующий год.
 
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