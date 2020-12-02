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Мадуро рассказал, в каком случае он может уйти в отставку
02.12.2020 10:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов покинуть пост главы государства в случае победы оппозиции на предстоящих парламентских выборах.
"Если мы выиграем, мы пойдем вперед, но я также должен сказать, что оставляю свою судьбу в ваших руках, если оппозиция выиграет, я уйду с поста президента, если оппозиция одержит победу на выборах, я больше здесь не останусь, моя судьба в руках народа Венесуэлы", - сказал Мадуро в ходе свое выступления, которое транслировало государственное телевидение.
© Sputnik / Виктор Толочко
Выборы в Национальную ассамблею пройдут в Венесуэле 6 декабря, в них участвуют 107 политических партий и объединений. Оппозиция, включая партию экс-спикера парламента Хуана Гуаидо в выборах не участвует.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Беларусь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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В воскресенье в стране пройдут выборы в Национальную ассамблею, оппозиционный блок решил в них не участвовать.
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