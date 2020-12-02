Автор известного ТГ: сливы разговоров приближенных Лукашенко только начались

Основатель телеграм-канала Степан Путило допускает, что аудиофайлы с телефонными разговорами ему присылает некий «смельчак» из верхушки белорусской власти.

Об этом автор телеграм-канала сообщил в эфире телеканала «Белсат» вечером 1 декабря.

«На самом деле, мы точно не знаем, кто это и с какой целью это делает, - заявил он. - К сожалению, этот человек, который присылал и присылает нам файлы, не представился - и не отвечает на вопросы, которые не касаются уточнения подробностей, когда был этот разговор [на записи] и так далее. Но зато мы видим всю систему [власти] насквозь. И важно подчеркнуть, что это только начало».

Путило предполагает, что «смельчак», сливающий разговоры, - человек, понимающий, что система разрушается и нарабатывающий себе очки в новой Беларуси.

«А может, это люди, которые хотят заработать, - продолжил Степан. - Открою тайну: нам продолжают присылать подобные файлы и сказали, что есть очень-очень горячие [записи], которые удивят всю Беларусь. Но они уже будут платными».

На вопрос ведушего о том, на кого готовится следующий компромат, и "кому нужно держать рот на замке", Путило ответил, что пока не знает.

Он также не стал называть суммы, но добавил, что есть и люди, готовые спонсировать эту новую информацию. «Потому что человек сказал, что он очень рискует. Поэтому, возможно, человек на самом деле в системе», - сказал основатель ТГ.

Напомним, накануне в открытом доступе появилась аудиозапись разговора предположительно пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт с его помощником Николаем Латышевым. Доказать подлинность этих разговоров проблематично, однако и опровергнуть - тоже.