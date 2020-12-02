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Правительство Беларуси намерено остановить "утечку мозгов" из страны

02.12.2020 11:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек – Sputnik. В Беларуси будут работать над предотвращением "утечки мозгов", заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, представляя программу деятельности правительства до 2025 года.

© AP / Karo Sahakyan
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"Предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции. Значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, прежде всего, молодежи, придание внешней миграции возвратного характера, предотвращение так называемой утечки мозгов", – сказал Роман Головченко.

Кроме того, по словам Головченко, правительство будет работать над стимулированием притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы.

По данным Департамента по гражданству и миграции МВД, из Беларуси после президентских выборов уехали не менее 13 тысяч граждан – в Польшу, Литву, Украину.

Как ранее рассказал Sputnik глава департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, с начала сентября на Украину из Беларуси уехали около 3 тысяч человек.

"На территорию Польши был самый большой въезд – около 10 тысяч человек. Латвия и Литва – гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны", – рассказал он.

При этом он подчеркнул, что ситуация с выездом белорусов из страны в соседние государства пока еще "не критичная и не наносит серьезного ущерба национальной безопасности".

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Теги: Минск
 
 
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По данным МВД, после выборов из страны в Польшу, Украину и Литву уехало более 13 тысяч белорусских граждан.
 
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