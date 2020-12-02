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Лукашенко: никаких тут революций нет, это обыкновенные мятежи

02.12.2020 13:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек – Sputnik. Беларуси предлагали поменять законы и социальные ориентиры с особой циничностью, считает руководитель страны Александр Лукашенко.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Такое мнение он высказал во время заседания президентов стран – участниц ОДКБ, которое проходит сегодня в онлайн-формате из-за пандемии.

Лукашенко считает, что Беларусь сталкивается с откровенным вмешательством во внутренние дела.

"Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры, в противном случае угрожают задавить санкциями, морально нравственные ориентиры", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что "никаких цветных революций тут нет, это обыкновенные мятежи".

Лукашенко обвинил страны Запада во "все более бесцеремонном навязывании двойных стандартов".

"С одной стороны – чрезвычайно жесткая реакция на протесты и непопулярная политика преподносятся как объективная необходимость. Меры других стран выставляются как диктатура и деспотизм, хотя эти меры на порядок меньшие, чем у них самих", – сказал Лукашенко.

Чтобы о "бессовестном поведении политиков" услышали люди

Отдельно Лукашенко прокомментировал политику в отношении Беларуси со стороны Польши и стран Балтии.

© Pixabay
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"Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии", – сказал глава государства и выразил мнение, что таким образом страны-соседи реализуют собственные интересы.

"Я хочу, чтобы о бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран", – отметил Лукашенко.

Обращаясь к коллегам по ОДКБ, он отметил, что сегодня от стран требуется не просто поддержание текущего взаимодействия, но и его наращивание. Лукашенко убежден, что главы государств должны провести не только дистанционную, но и личную встречу, и предложил назначить для нее время и место.

Он также считает, что участие в таком обсуждении могут принять не только главы государств стран – членов ОДКБ, но и "сочувствующие нам страны", которые ощущают опасность, "которая надвигается, в том числе и на нас".

Беспокоят США и НАТО

Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружения, считает Лукашенко.

© Sputnik / Владимир Федоренко
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"Основательной деформации подвергаются системы международных отношений, механизмы контроля над вооружением, в общении все больше доминирует конфронтационная риторика", – отметил глава Беларуси.

Он выразил обеспокоенность наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ и отдельно отметил размещение дополнительного американского контингента в Польше, а также планы по созданию новой военной инфраструктуры.

"В данном контексте следует рассматривать и заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена", – сказал Лукашенко.

Он также заявил о "невиданном раскручивании санкций" и отметил, что эти правовые меры, которые "должны применяться в исключительных случаях, стали обыденной практикой".

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Теги: Минск
 
 
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