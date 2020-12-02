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Президент Беларуси примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

02.12.2020 14:19 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Заседание лидеров стран - членов Организации пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Во время выступления Александр Лукашенко даст оценку состоянию международной безопасности, озвучит ряд инициатив Беларуси, направленных на повышение эффективности объединения.
Во время сессии лидеры стран ОДКБ обсудят ситуацию в регионе и мире в целом, выполнение ранее достигнутых договоренностей и противодействие новым вызовам и угрозам, а также укрепление межпарламентского взаимодействия и приоритетные направления деятельности.

 
 
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Заседание лидеров стран - членов Организации пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Во время выступления Александр Лукашенко даст оценку состоянию международной...
 
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