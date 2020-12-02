Лукашенко назвал «оголтелым» поведение Польши в отношении Беларуси

Александр Лукашенко обвинил Польшу и страны Балтии в «оголтелом поведении» в отношении Минска. По его мнению, они лезут в дела Беларуси и прямо предлагают сменить власть. Об этом он заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, транслировал телеканал «Россия 24».

«Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры, в противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества», - заявил президент.

Он отметил, что данные изменения предлагают провести с «особой формой жестокости» и уже не прячутся «за какие-то дипломатические формулировки».

Глава государства сообщил, что никаких цветных революций нет: «Это обычные мятежи».

Беларусь в этом году испытывает откровенное вмешательство во внутренние дела, а особенно через недовольство народа. Главную роль в этом играют Польша и страны Балтии, по мнению Лукашенко.

«Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси»,- заявил глава государства.

Президент отметил, что страны-соседи это делают с целью реализации собственных интересов и чтобы повысить свою значимость в ЕС.

«В настоящее время многие поняли, что мир не будет таким, каким он был год или два года тому назад, а уже тем более, каким мы его себе представляем. Однако в условиях повсеместной конфликтности и с новыми обрушившимися на нас болезнями нам предстоит жить и развиваться, и радоваться добру, радоваться друг другу, любыми способами сохраняя ту тонкую грань, которая отделяет человечество от катастрофы»,- подытожил Лукашенко.

Путин: беспокоит вмешательство извне

Владимир Путин сегодня заявил, что Россия обеспокоена ситуацией в Беларуси, поскольку есть попытки извне вмешиваться в дела стран.

«Естественно, в любой стране, особенно во время предвыборных баталий, в поствыборных ситуациях довольно часто возникают движения и даже конфликты.... Это было и в Белоруссии. Не это беспокоит - беспокоит действительно вмешательство извне, финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее»,- сказал глава России.

Он выразил уверенность, что нужно дать возможность народу самому разобраться с вопросами, «которые представляют для них особый интерес», и привел в качестве негативного примера события так называемой «арабской весны» и других цветных революций.