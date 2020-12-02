Александр Лукашенко: На кону гражданский мир и целостность Беларуси

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Официальный Минск выступает за наращивание взаимодействия в Организации Договора о коллективной безопасности. В сложных современных условиях союзничество в военном и политическом измерениях приобретает все более весомый смысл.

принял участие в саммите Организации наряду с другими лидерами стран ОДКБ. Дискуссия прошла в онлайн-формате.

Такую оценку нынешней и предстоящей работе в рамках ОДКБ сегодня дал Александр Лукашенко. ПрезидентОрганизации наряду с другими лидерами стран ОДКБ. Дискуссия прошла в онлайн-формате.









Нынешний год не добавляет стабильности и в без того непростую международную обстановку. Обостряется военное противостояние между мировыми центрами силы. Доминирует язык санкций и угроз. Мир стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Осложняет обстановку в мировой политике и экономике COVID-пандемия, обостряя социальную напряженность. Президент уверен: за этой ширмой скрывается продуманная тактика глобальных игроков. Она направлена на создание управляемого хаоса и оправдание двойных стандартов.

Внешнее вмешательство во внутренние дела государств - реалии современности

Сложная мировая обстановка вызывает обеспокоенность всех стран - участниц альянса и вынуждает быть начеку. В таких условиях технологии цветных революций стали обычной практикой. Беларусь все это в полной мере прочувствовала на себе, все последние месяцы находясь под беспрецедентным внешним давлением. Президент детально остановился на внутренней ситуации в стране. Белорусский лидер отметил нездоровый интерес наших западных соседей и непрекращающиеся провокации в обществе. Все это продолжает накалять внутреннюю обстановку, создавая угрозы гражданскому миру.







Союзническая поддержка в ОДКБ поможет противостоять современным вызовам

Участники саммита призвали друг друга к союзнической поддержке. Ее роль в последнее время значительно возросла. Только совместно, сближая позиции государств - членов по коллективному реагированию, удастся противостоять современным вызовам. Александр Лукашенко призвал лидеров стран ОДКБ в ближайшее время очно обсудить вопросы безопасности. Причем в расширенном формате. Президент пригласил к диалогу и другие заинтересованные стороны, которые тоже осознают угрозы нынешнего времени.