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Литва вводит бесплатные гуманитарные визы для белорусов
02.12.2020 16:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек – Sputnik. Литовское правительство одобрило постановление, которым предусматривается бесплатная выдача национальных виз гражданам Беларуси, которые подвергаются преследованиям на родине, сообщила пресс-служба кабмина.
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Ранее с данным предложением выступило Министерство иностранных дел Литвы, ожидалось, что оно будет рассмотрено во вторник 1 декабря.
"Из-за насилия массовых нарушений прав человека все больше и больше граждан Беларуси, ищущих убежища и временной защиты, хотят приехать в Литву. Для въезда и пребывания в Литве в течение более длительного срока гражданам Беларуси необходимо получить долгосрочную национальную визу, за которую взимается сбор за подачу заявления в размере 60 евро. Отныне плата взиматься не будет", – заявил в среду литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Бесплатную визу белорусы смогут получить, если МИД Литвы подтвердит, что заявление на нее гражданин подал в связи с особыми гуманитарными причинами, а также если выдача такой визы отвечает целям сотрудничества в области развития, внешней политики или нацбезопасности.
По последней информации МВД Литвы, к настоящему времени граждане Беларуси получили более 670 разрешений на въезд в республику по особым гуманитарным причинам, 248 белорусов уже находятся в стране.
Массовые
В свою очередь в Беларуси все подобные обвинения отвергают и заявляют, что Вильнюс, Варшава и другие страны вмешиваются во внутренние дела республики и пытаются управлять оппозицией.
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Бесплатную визу белорусы смогут получить, если МИД Литвы подтвердит, что заявление на нее гражданин подал в связи с особыми гуманитарными причинами.
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