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Литва вводит бесплатные гуманитарные визы для белорусов

02.12.2020 16:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек – Sputnik. Литовское правительство одобрило постановление, которым предусматривается бесплатная выдача национальных виз гражданам Беларуси, которые подвергаются преследованиям на родине, сообщила пресс-служба кабмина.

© CC BY 2.0 / Manolo Gómez / Polska
Белорусы смогут легально работать в Польше, приехав по гуманитарной визе

Ранее с данным предложением выступило Министерство иностранных дел Литвы, ожидалось, что оно будет рассмотрено во вторник 1 декабря.

"Из-за насилия массовых нарушений прав человека все больше и больше граждан Беларуси, ищущих убежища и временной защиты, хотят приехать в Литву. Для въезда и пребывания в Литве в течение более длительного срока гражданам Беларуси необходимо получить долгосрочную национальную визу, за которую взимается сбор за подачу заявления в размере 60 евро. Отныне плата взиматься не будет", – заявил в среду литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Бесплатную визу белорусы смогут получить, если МИД Литвы подтвердит, что заявление на нее гражданин подал в связи с особыми гуманитарными причинами, а также если выдача такой визы отвечает целям сотрудничества в области развития, внешней политики или нацбезопасности.

По последней информации МВД Литвы, к настоящему времени граждане Беларуси получили более 670 разрешений на въезд в республику по особым гуманитарным причинам, 248 белорусов уже находятся в стране.

Массовые акции протеста начались в Беларуси после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. В Литве считают, что результаты выборов в республике были сфальсифицированы и ввели персональные санкции против некоторых белорусских чиновников, в том числе президента.

В свою очередь в Беларуси все подобные обвинения отвергают и заявляют, что Вильнюс, Варшава и другие страны вмешиваются во внутренние дела республики и пытаются управлять оппозицией.

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Теги: Минск
 
 
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Бесплатную визу белорусы смогут получить, если МИД Литвы подтвердит, что заявление на нее гражданин подал в связи с особыми гуманитарными причинами.
 
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