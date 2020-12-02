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Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего лицеиста, подозреваемого в повреждении милицейского автомобиля

02.12.2020 17:53 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 декабря. О возбуждении уголовного дела в отношении 16-летнего лицеиста, подозреваемого в повреждении милицейского автомобиля, сообщила пресс-служба МВД.

"Все случилось днем 29 ноября во время протеста в Минске. Автомобиль департамента охраны МВД подъехал к перекрестку, когда компания подростков переходила дорогу по ул. Руссиянова. Внезапно со стороны несовершеннолетних пешеходов в служебный Chevrolet полетели камни, один из них попал в заднюю дверь. Метателем оказался 16-летний житель столицы, который попытался скрыться. В итоге его задержал наряд ГАИ", — говорится в сообщении.

В отношении юноши возбуждено дело "за активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти" (ст. 342 УК — до трех лет лишения свободы).

МВД сообщает, что лицеист уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 декабря. О возбуждении уголовного дела в отношении 16-летнего лицеиста, подозреваемого в повреждении милицейского автомобиля, сообщила пресс-служба МВД. ...
 
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