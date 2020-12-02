Лукашенко: НАТО создает военную группировку с целью захвата Западной Беларуси

Сенсационное заявление сделал Александр Лукашенко на сессии Совета ОДКБ 2 декабря, проходящей в онлайн-формате. Он объявил участникам мероприятия (в том числе Владимиру Путину), что НАТО создает военную группировку для захвата Западной Беларуси.

Лукашенко призвал страны ОДКБ работать вместе «против внешних угроз».

«Цветные революции, которые развернулись в ряде государств, это никакие не цветные революции, мы видим по Беларуси, это обычный мятеж! - сказал Лукашенко. - Революции - это когда есть основа для революции (мы все с вами изучали), когда низы не хотят и верхи не могут, и так далее, и когда есть революционеры».

Он также заявил участникам встречи, что «никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет».

«Все так называемые революционеры хотят жить хорошо и желательно за чужой счет, - сказал Лукашенко. - И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических».

Потом Лукашенко сообщил, что якобы в Варшаве открыто заявляют об «исторической принадлежности белорусских земель Польши».

«Это абсолютно сейчас точно стало нам известно, дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих земель», - заявил он. По мнению белорусского руководителя, группировка создается с целью «создания санитарного пояса между Евросоюзом и Россией».

Лукашенко убежден, что события в Беларуси – «это трамплин для давления на Российскую Федерацию». Он призвал страны ОДКБ работать вместе «против внешних угроз».