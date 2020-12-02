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Санду обвинила Додона в попытке узурпации власти
03.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек – Sputnik. Избранный президент Молдовы Майя Санду обвинила действующего руководителя страны Игоря Додона в попытке узурпации власти в республике.
© Sputnik / Евгений Одиноков
"В парламенте был зарегистрирован законопроект о выводе Службы информационной безопасности – это давление на демократию, попытка узурпации власти, поскольку речь идет о том, что некоторые ключевые для борьбы с коррупцией учреждения останутся под чужим управлением", – сказала она.
По мнению Санду, социалисты, которые поддерживают Додона, и в последующем будут пытаться использовать парламент для борьбы против президента. Избранный президент полагает, что они желают помешать ей исполнять свои обязанности.
В минувшем году Служба информации и безопасности по инициативе Партии социалистов была передана под управление президента. Но на текущей неделе социалисты зарегистрировали в парламенте проект закона, который предполагает лишение главы государства возможности управления данной службой.
Второй тур выборов президента Молдовы прошел 15 ноября. По данным ЦИК, Санду победила, набрав с 57,7% голосов, за Додона проголосовали 42,2% граждан. Инаугурация нового главы республики состоится 24 декабря.
Служба информации и безопасности Молдова – это главная разведывательная спецслужба республики. Ее целями является обеспечение национальной безопасности, предупреждение и пресечение внешних угроз, разведка и контрразведка.
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Санду не нравится, что поддерживающие Додона социалисты хотят лишить ее права управления главной спецслужбой.
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