На стороне народа Беларуси весь мир: Литва, Польша и Германия готовы помогать

Международное сообщество обещает Беларуси и ее гражданам полную и всестороннюю поддержку в их борьбе за свободу. Властям страны, в свою очередь, придется столкнуться с давлением в виде санкций и изоляции.

Польша: свободный мир не примет результаты выборов в Беларуси, но свою судьбу граждане должны решить сами

Во время «Минского форума», который прошел 2 декабря, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Европейский союз должен поддерживать беларусов в их борьбе за свободу и демократию. Он отметил решительность и упорство людей, которые не согласны с результатами президентских выборов и в своей борьбе за свободу готовы положить жизни, как это произошло с Романом Бондаренко.

«Свободный мир не может принять результаты несправедливых выборов, оставаться безучастным, когда жестоко обращаются с гражданами. Мы можем поддержать белорусское общество в его решимости бороться за свободы и права. Наш моральный долг — поддержать чаяния белорусов. Но есть одна оговорка, которую я хотел бы сделать: только белорусам решать, какое будущее они хотят построить. Вмешательство третьих сторон неприемлемо и недопустимо. Мирный переход к современному демократическому государству возможет только в рамках согласованного процесса и при участии представителей оппозиции», - отметил Рау.

Он призвал Лукашенко провести повторные выборы и начать полноценный диалог с гражданским обществом.

Литва будет выдавать бесплатные визы пострадавшим

МИД Литвы сообщил 2 декабря о том, что беларусы, которые пострадали у себя на родине от репрессий, смогут рассчитывать на бесплатные национальные визы.

Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Саулюс Сквернялис.

«Из-за насилия, совершаемого белорусским режимом против своих граждан, и массовых нарушений прав человека все больше и больше граждан Беларуси, ищущих убежища и временной защиты, хотят приехать в Литву.Для въезда и пребывания в Литве на более длительный срок гражданам Беларуси было необходимо получить долгосрочную национальную визу, за которую взимается сбор за подачу заявления в размере 60 евро. Отныне плата взиматься не будет», - отметил литовский чиновник. Чтобы получить визу, нужно будет подтвердить особые гуманитарные причины.

Германия: санкции пора расширять

Европейский союз может расширить санкции в отношении режима Александра Лукашенко. Об этом, выступая на Минском форуме, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьезного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции. Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко», - цитирует главу немецкого МИД «РБК-Украина» .

Напомним, что санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были введены 2 октября. Второй пакет санкций был принят 6 ноября. Кроме того, сотрудничество с госсектором Беларуси прекратили Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Катализатором подготовки третьего пакета санкций послужило убийство Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками.

НАТО: мы поддерживаем территориальную целостность и независимость Беларуси

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 2 декабря сообщил, что «белорусский вопрос» стал одной из тем заседания министров иностранных дел государств-членов Североатлантического альянса. Столтенберг заявил, что организация полностью поддерживает территориальную целостность и независимость Беларуси, а народ страны должен решить свое будущее сам. Его право на это должен уважать не только официальный Минск, но и Москва.

«Народ Беларуси должен определять будущее своей страны. Здесь не должно быть никакого иностранного вмешательства. И, разумеется, Россия не должна вмешиваться в демократические процессы и пытаться подавлять волю белорусского народа», — заявил Столтенберг.

Между тем, Александр Лукашенко 2 декабря сделал очередное удивительное и громкое заявление: на сессии Совета ОДКБ 2 декабря, проходящей в онлайн-формате, он объявил участникам мероприятия (в том числе Владимиру Путину), что НАТО создает военную группировку для захвата Западной Беларуси. Лукашенко призвал страны ОДКБ работать вместе «против внешних угроз». Он также сообщил, что якобы в Варшаве открыто заявляют об «исторической принадлежности белорусских земель Польше».