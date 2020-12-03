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На стороне народа Беларуси весь мир: Литва, Польша и Германия готовы помогать
03.12.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Международное сообщество обещает Беларуси и ее гражданам полную и всестороннюю поддержку в их борьбе за свободу. Властям страны, в свою очередь, придется столкнуться с давлением в виде санкций и изоляции.
Польша: свободный мир не примет результаты выборов в Беларуси, но свою судьбу граждане должны решить сами
Во время «Минского форума», который прошел 2 декабря, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Европейский союз должен поддерживать беларусов в их борьбе за свободу и демократию. Он отметил решительность и упорство людей, которые не согласны с результатами президентских выборов и в своей борьбе за свободу готовы положить жизни, как это произошло с Романом Бондаренко.
«Свободный мир не может принять результаты несправедливых выборов, оставаться безучастным, когда жестоко обращаются с гражданами. Мы можем поддержать белорусское общество в его решимости бороться за свободы и права. Наш моральный долг — поддержать чаяния белорусов. Но есть одна оговорка, которую я хотел бы сделать: только белорусам решать, какое будущее они хотят построить. Вмешательство третьих сторон неприемлемо и недопустимо. Мирный переход к современному демократическому государству возможет только в рамках согласованного процесса и при участии представителей оппозиции», - отметил Рау.
Он призвал Лукашенко провести повторные выборы и начать полноценный диалог с гражданским обществом.
Литва будет выдавать бесплатные визы пострадавшим
МИД Литвы сообщил 2 декабря о том, что беларусы, которые пострадали у себя на родине от репрессий, смогут рассчитывать на бесплатные национальные визы.
Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Саулюс Сквернялис.
«Из-за насилия, совершаемого белорусским режимом против своих граждан, и массовых нарушений прав человека все больше и больше граждан Беларуси, ищущих убежища и временной защиты, хотят приехать в Литву.Для въезда и пребывания в Литве на более длительный срок гражданам Беларуси было необходимо получить долгосрочную национальную визу, за которую взимается сбор за подачу заявления в размере 60 евро. Отныне плата взиматься не будет», - отметил литовский чиновник. Чтобы получить визу, нужно будет подтвердить особые гуманитарные причины.
Германия: санкции пора расширять
Европейский союз может расширить санкции в отношении режима Александра Лукашенко. Об этом, выступая на Минском форуме, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
«Поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьезного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции. Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко», - цитирует главу немецкого МИД
Напомним, что санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были
НАТО: мы поддерживаем территориальную целостность и независимость Беларуси
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 2 декабря сообщил, что «белорусский вопрос» стал одной из тем заседания министров иностранных дел государств-членов Североатлантического альянса. Столтенберг заявил, что организация полностью поддерживает территориальную целостность и независимость Беларуси, а народ страны должен решить свое будущее сам. Его право на это должен уважать не только официальный Минск, но и Москва.
«Народ Беларуси должен определять будущее своей страны. Здесь не должно быть никакого иностранного вмешательства. И, разумеется, Россия не должна вмешиваться в демократические процессы и пытаться подавлять волю белорусского народа», — заявил Столтенберг.
Между тем, Александр Лукашенко 2 декабря сделал очередное удивительное и громкое заявление: на сессии Совета ОДКБ 2 декабря, проходящей в онлайн-формате, он
«Это абсолютно сейчас точно стало нам известно, дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих земель», - заявил он, добавив, что группировка создается с целью «создания санитарного пояса между Евросоюзом и Россией». Кроме того,
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Международное сообщество обещает Беларуси и ее гражданам полную и всестороннюю поддержку в их борьбе за свободу. Властям страны, в свою очередь, придется...
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