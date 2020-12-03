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Экс-президент Франции Жискар д'Эстен умер от последствий COVID-19

03.12.2020 10:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался в среду на 95-м году жизни, об этом сообщил Фонд имени политика

"Жискар д'Эстен скончался в среду, 2 декабря в своем доме в (департаменте - Sputnik) Луар и Шер. Его здоровье ухудшилось, и он умер от COVID-19", - говорится в сообщении организации.

© REUTERS / POOL New
Скончался старейший арабский правитель – 91-летний эмир Кувейта

Похороны политика пройдут, согласно его завещанию, с участием узкого круга лиц. Дата траурного мероприятия не называется.

Соболезнования семье уже выразили президент Франции Эмманюэль Макрон и два бывших лидера страны – Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Чем запомнился Жискар д'Эстен?

Валери Жискар д'Эстен занимал президентский пост во Франции с 1974 по 1981 годы. За это время он снизил избирательный возраст в стране до 18 лет, легализовал аборты, упростил процедуру разводов и гарантировал полноправие внебрачных детей.

На мировой арене Жискара д'Эстена помнят как инициатора встречи президентов пяти промышленно развитых государств (Англии, США, Франции, ФРГ и Японии), затем группа выросла в "Большую семерку", после появления в ней Италии и Канады.

Политик также стоял у истоков создания Европейской валютной системы и общей расчетной единицы в Европе.

 
Теги: Минск
 
 
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За шесть лет своего правления французский политик сделал многое как для своей страны, так и для создания современного Евросоюза.
 
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