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Тегеран ожидает, что Вашингтон вернется к ядерной сделке
03.12.2020 12:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек – Sputnik. В Тегеране рассчитывают, что президент Джо Байден вернет США в ядерную сделку, рассказал в эксклюзивном интервью для Sputnik посол Ирана в Беларуси Саид Яри.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.
Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
"Мы ожидаем, что демократы исправят ошибки Трампа. Надеемся, что американцы вернутся к исполнению своих международных обязательств", - заявил посол Ирана в Беларуси.
По его словам, Трамп предпринял односторонний выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерная сделка с Ираном – Sputnik). Он не только проводил разрушительную политику в отношении СВПД, но и в отношении всех международных договоров.
© REUTERS / Nicholas Kamm/Pool
"Мы, конечно, никогда не сможем забыть преступные действия американцев в отношении иранского народа. Их давление в виде самых жестоких санкций в отношении Ирана продолжается. Мы считаем, что американцам нельзя доверять и рассчитывать на них", - отметил он.
По его мнению, если США "вернутся к своим международным обязательствам, мы оценим это положительно. Мы надеемся, что так и будет. Скорее всего, демократы более разумно будут действовать, чем Трамп. Рассчитываем, что так будет не только в отношении Ирана, но и Беларуси".
"Возврат к выполнению СВПД и всех своих международных обязательств является разумной политикой. США должны уважать взятые на себя международные обязательства", - подытожил иранский дипломат.
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Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном и ввели в его отношении санкции.
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