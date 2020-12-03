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Тегеран ожидает, что Вашингтон вернется к ядерной сделке

03.12.2020 12:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. В Тегеране рассчитывают, что президент Джо Байден вернет США в ядерную сделку, рассказал в эксклюзивном интервью для Sputnik посол Ирана в Беларуси Саид Яри.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

"Мы ожидаем, что демократы исправят ошибки Трампа. Надеемся, что американцы вернутся к исполнению своих международных обязательств", - заявил посол Ирана в Беларуси.

По его словам, Трамп предпринял односторонний выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерная сделка с Ираном – Sputnik). Он не только проводил разрушительную политику в отношении СВПД, но и в отношении всех международных договоров.

© REUTERS / Nicholas Kamm/Pool
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"Мы, конечно, никогда не сможем забыть преступные действия американцев в отношении иранского народа. Их давление в виде самых жестоких санкций в отношении Ирана продолжается. Мы считаем, что американцам нельзя доверять и рассчитывать на них", - отметил он.

По его мнению, если США "вернутся к своим международным обязательствам, мы оценим это положительно. Мы надеемся, что так и будет. Скорее всего, демократы более разумно будут действовать, чем Трамп. Рассчитываем, что так будет не только в отношении Ирана, но и Беларуси".

"Возврат к выполнению СВПД и всех своих международных обязательств является разумной политикой. США должны уважать взятые на себя международные обязательства", - подытожил иранский дипломат.

Полную версию интервью посла Ирана читайте на Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном и ввели в его отношении санкции.
 
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