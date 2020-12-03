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Иран готов помочь в восстановлении Нагорного Карабаха

03.12.2020 12:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Политика исламской республики заключается в поддержании стабильности и безопасности на Кавказе, заявил в эксклюзивном интервью для Sputnik посол Ирана в Беларуси Саид Яри.

"И Азербайджан, и Армения являются нашими соседями и у нас дружественные отношения с обеими странами. Между нашими государствами установлены добрососедские отношения", - отметил глава иранской дипмиссии.

По его словам, "региональная политика исламской республики заключается в поддержании стабильности и безопасности и в этом направлении, мы не откажемся ни от какого действия для поддержания этого".

"Иран играл очень конструктивную роль в Кавказском регионе. Мы использовали весь свой потенциал и возможности и готовы восстановить все разрушенные объекты. Наша принципиальная политика – помочь обеим странам, которые являются нашими соседями", - заверил Саид Яри.

Перемирие в Карабахе

Согласно трехстороннему договору о прекращении огня, подписанному 10 ноября, Армения и Азербайджан обязались остановиться на занятых ими позициях.

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После перемирия Армения должна была вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории в Газахском районе. Сегодня под контроль Баку отошел последний из районов - Лачинский.

Еревану для связи с Карабахом оставили пятикилометровый коридор. В обращении к народу президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что контролировать коридор будут миротворцы из РФ.

Российские миротворцы наблюдают за соблюдением договоренностей, а также обеспечивают безопасность передвижений по местности, где раньше велись военные действия. Они занимаются разминированием территорий, а также сопровождают колонны с беженцами, которые активно возвращаются в Карабах. На места постоянного проживания вернулись уже более 23 тысяч человек.

Полную версию интервью посла Ирана читайте на Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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Конфликт между противоборствующими сторонами удалось погасить при активном посредничестве Москвы, после чего Баку и Ереван приступили к разведению сил.
 
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