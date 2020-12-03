Новым генсеком ОБСЕ стала немка Хельга Шмид

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Немка Хельга Шмид стала новым генеральным секретарем ОБСЕ, заявил в четверг действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама.

"Я рад тому, что у нас все подготовлено для назначения новых руководителей. Генеральный секретарь Хельга Шмид, директор БДИПЧ Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, Кайрат Абдрахманов - верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств", - сказал Рама, выступая на открытии заседания совета министров ОБСЕ.

По его словам, ОБСЕ нуждается в грамотном руководстве, чтобы доверие к организации укреплялось, чтобы она вышла на качественно иной уровень, действительно была привержена тем принципам, на которых она основана, и "не стала еще одной площадкой, где разыгрывается постоянный конфликт - ЕС с одной стороны, Россия и не только - с другой".

Рама уверен в профессионализме новых руководителей и их способностях.

"Я призываю всех вас помогать им в выполнении их мандатов в предстоящие три года", - добавил председатель.