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"Ряд стран не стесняются": администрация президента – за контроль мессенджеров

03.12.2020 15:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек - Sputnik. В Беларуси нужны новые решения, которые бы регламентировали работу с контентом в соцсетях и мессенджерах – в том числе на законодательном уровне, считает замглавы администрации президента Беларуси Александра Лукашенко Андрей Кунцевич.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Принимать эти решения необходимо, по его мнению, в том числе на законодательном уровне.

Кунцевич отметил, что для многих эти источники информации заменяют традиционные.

"Ряд стран не стесняются идти таким путем. Я полагаю, что их опыт может быть полезен и в наших реалиях", – говорит Кунцевич, его цитирует БелТА.

Он отметил, что исходя из мониторинга информпространства, белорусы активно вовлекаются в интернет-сообщества, в том числе те, через которые координируется протестное движение.

"Более тысячи Telegram-каналов созданы специально для координации протестного движения на уровне дворовых и районных территорий, а также крупных предприятий. В разрезе районов Минска вовлеченность варьируется от 6 до 15% всего населения административно-территориальных единиц столицы", – заявил Кунцевич.

Он отметил, что в день такими сообществами генерируется от 50 до 100 тысяч сообщений и выразил мнение, что оставлять без внимания эти "внушительные цифры" администрация не может.

Кунцевич считает, что власть должна найти ответы на вопросы, что противопоставить этому контенту.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы активно вовлекаются в интернет-сообщества, следует из мониторинга информационного пространства.
 
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