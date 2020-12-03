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"Ряд стран не стесняются": администрация президента – за контроль мессенджеров
03.12.2020 15:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек - Sputnik. В Беларуси нужны новые решения, которые бы регламентировали работу с контентом в соцсетях и мессенджерах – в том числе на законодательном уровне, считает замглавы администрации президента Беларуси Александра Лукашенко Андрей Кунцевич.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Принимать эти решения необходимо, по его мнению, в том числе на законодательном уровне.
Кунцевич отметил, что для многих эти источники информации заменяют традиционные.
"Ряд стран не стесняются идти таким путем. Я полагаю, что их опыт может быть полезен и в наших реалиях", – говорит Кунцевич, его цитирует БелТА.
Он отметил, что исходя из мониторинга информпространства, белорусы активно вовлекаются в интернет-сообщества, в том числе те, через которые координируется протестное движение.
"Более тысячи Telegram-каналов созданы специально для координации протестного движения на уровне дворовых и районных территорий, а также крупных предприятий. В разрезе районов Минска вовлеченность варьируется от 6 до 15% всего населения административно-территориальных единиц столицы", – заявил Кунцевич.
Он отметил, что в день такими сообществами генерируется от 50 до 100 тысяч сообщений и выразил мнение, что оставлять без внимания эти "внушительные цифры" администрация не может.
Кунцевич считает, что власть должна найти ответы на вопросы, что противопоставить этому контенту.
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Белорусы активно вовлекаются в интернет-сообщества, следует из мониторинга информационного пространства.
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