Москва отвергла обвинения НАТО в нарушении суверенитета Молдовы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Москва не нарушает суверенитет Молдовы: воинский контингент России в Приднестровье находится на законных основаниях, сообщила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия якобы нарушает территориальную целостность республику, поскольку в Приднестровье находятся войска РФ.

"Пребывание в регионе российского воинского контингента, который является составной частью размещенных там совместных миротворческих сил и обеспечивает охрану складов в населенном пункте Колбасна, осуществляется на законных основаниях", – сказала Захарова.

Она также уточнила, что за 28 лет миротворческая операция доказала эффективность – она обеспечивает стабильность и мир в регионе.

"Россия привержена неукоснительному выполнению своим воинским контингентом мандата и задач миротворческой операции", – добавила представитель МИД.

Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией в 1992 году после того, как в регионе начались военные действия. Тогда же в район были введены российские миротворцы, которые в том числе занимаются охраной складов с оружием, вывезенным из ГДР.

В понедельник избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что оперативная группа российских военных должна быть выведена с территории Приднестровья. Она предложила оставить в регионе гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. В Москве на это ответили, что подобные шаги могут привести к дестабилизации в Приднестровье, а тема миротворцев должна обсуждаться без "резких движений".