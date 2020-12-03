ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Москва отвергла обвинения НАТО в нарушении суверенитета Молдовы

03.12.2020 17:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Москва не нарушает суверенитет Молдовы: воинский контингент России в Приднестровье находится на законных основаниях, сообщила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Sputnik
Санду обвинила Додона в попытке узурпации власти

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия якобы нарушает территориальную целостность республику, поскольку в Приднестровье находятся войска РФ.

"Пребывание в регионе российского воинского контингента, который является составной частью размещенных там совместных миротворческих сил и обеспечивает охрану складов в населенном пункте Колбасна, осуществляется на законных основаниях", – сказала Захарова.

Она также уточнила, что за 28 лет миротворческая операция доказала эффективность – она обеспечивает стабильность и мир в регионе.

"Россия привержена неукоснительному выполнению своим воинским контингентом мандата и задач миротворческой операции", – добавила представитель МИД.

Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией в 1992 году после того, как в регионе начались военные действия. Тогда же в район были введены российские миротворцы, которые в том числе занимаются охраной складов с оружием, вывезенным из ГДР.

В понедельник избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что оперативная группа российских военных должна быть выведена с территории Приднестровья. Она предложила оставить в регионе гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. В Москве на это ответили, что подобные шаги могут привести к дестабилизации в Приднестровье, а тема миротворцев должна обсуждаться без "резких движений".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Захарова заявила, что за 28 лет миротворческая операция доказала эффективность – она обеспечивает стабильность и мир в регионе.
 
Новости дня
Новости политики
 
"Ряд стран не стесняются": администрация президента – за контроль мессенджеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика