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Сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении режима санкций ЕС
03.12.2020 19:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек - Sputnik. Сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия обвиняют в нарушении режима санкций ЕС, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Обвинения в нарушении режима санкций, предъявленные гражданам Латвии, связаны с их работой на МИА "Россия сегодня". С точки зрения латвийских властей, на агентство распространяются персональные санкции ЕС, наложенные на его гендиректора Дмитрия Киселева. Речь о статье 84 уголовного закона Латвии, возможное наказание по данной статье – от денежного штрафа до тюремного заключения.
Сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия допросили, с них взяли подписку о неразглашении. У них также провели обыски, изъяли технику и средства связи.
С аналогичной проблемой агентство столкнулось и в Эстонии. Напомним, что с 1 января 2020 года сайт
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Латвийские власти допросили сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия и взяли подписку о неразглашении, у них также прошли обыски, изъяты техника и средства связи.
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