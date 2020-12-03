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Сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении режима санкций ЕС

03.12.2020 19:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек - Sputnik. Сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия обвиняют в нарушении режима санкций ЕС, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Обвинения в нарушении режима санкций, предъявленные гражданам Латвии, связаны с их работой на МИА "Россия сегодня". С точки зрения латвийских властей, на агентство распространяются персональные санкции ЕС, наложенные на его гендиректора Дмитрия Киселева. Речь о статье 84 уголовного закона Латвии, возможное наказание по данной статье – от денежного штрафа до тюремного заключения.

Сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия допросили, с них взяли подписку о неразглашении. У них также провели обыски, изъяли технику и средства связи.

С аналогичной проблемой агентство столкнулось и в Эстонии. Напомним, что с 1 января 2020 года сайт Spuntik Эстония работает в чрезвычайном режиме. Сотрудникам агентства пришлось уволиться, поскольку Департамент полиции и погранохраны республики разослал им письма с ультиматумом: если журналисты продолжат сотрудничать с МИА "Россия сегодня", им грозит открытие уголовного дела по статье "Несоблюдение европейских санкций". Под нарушением власти Эстонии подразумевают ограничения, введенные в 2014 году против генерального директора МИА Дмитрия Киселева. Однако само агентство не числится ни в одном санкционном списке до сих пор.

 
Теги: Минск
 
 
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Латвийские власти допросили сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия и взяли подписку о неразглашении, у них также прошли обыски, изъяты техника и средства связи.
 
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