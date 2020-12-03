|
Тихановская готова стать лидером Беларуси в переходный период
04.12.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить страну в переходный период. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в ее телеграм-канале. Советник Тихановской представил шесть возможных сценариев развития ситуации в Беларуси.
По ее словам, режим разваливается, и все это понимают. И за временем протеста придет время диалога. Люди из системы окажутся в ситуации, когда им будет выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом.
«Многие меня спрашивают, готова ли я быть лидером в этот момент. Да, я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна», - сказала Тихановская.
Она заявила, что ее цели - объединение лучших экспертов с демократическими силами, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками. Для этого, по словам Тихановской, создан Координационный совет и кабинет представителей по различным сферам.
«Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко, программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса», - подчеркнула Тихановская.
Ее советник по международной политике Франак Вячорка в интервью
А политический советник Тихановской Александр Добровольский представил шесть возможных сценариев развития ситуации в Беларуси. Эти сценарии
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить страну в переходный период. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в ее телеграм-канале....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)