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Суд Висконсина не стал принимать иск Трампа о нарушениях на выборах

04.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Верховный суд американского штата Висконсин не принял исковое заявление команды президента США Дональда Трампа, в котором выдвигалось требование аннулировать свыше 220 тысяч избирательных бюллетеней.

© REUTERS / ERIN SCOTT
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Ранее губернатор данного штата Тони Эверс по результатам пересчета голосов сертифицировал результаты президентских выборов и подтвердил победу демократа Джо Байдена. Отрыв между ним и Трампом в Висконсине составил 20 тысяч голосов.

В штабе Трампа настаивали, чтобы разбирательством занимался именно Верховный суд, без промежуточных ступеней, так как на 14 декабря назначена встреча коллегии выборщиков, которая назовет имя нового президента США. В свою очередь в суде заявили, что иск должен быть сперва рассмотрен в низших инстанциях.

Действующий президент Трамп победу демократа Байдена не признает и оспаривает результаты в судах ряда штатов. По данным, которые имеются на настоящее время, на прошедших выборах Трамп получил голоса 232 выборщиков, его оппонент – 306, что гарантирует Байдену президентство.

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Теги: Минск
 
 
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По данным, которые имеются на настоящее время, на прошедших выборах Трамп получил голоса 232 выборщиков, Байден – 306.
 
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