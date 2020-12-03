Макей призвал соблюдать принцип невмешательства во внутренние дела

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подчеркнул соблюдать принцип суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. С таким заявлением он выступил на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников ОБСЕ, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В своем выступлении на пленарном заседании, которое проходило в онлайн-формате, глава белорусского МИД подчеркнул, что нужно преодолеть дефицит взаимного доверия и блокового мышления, который сохраняется на пространстве ОБСЕ.

Он также выступил против надуманного использования отдельными государствами-участниками ОБСЕ устаревших политизированных механизмов.

Недопустимо, чтобы государства-участники организации принимали односторонние ограничительные меры, заявил Владимир Макей, отметив контрпродуктивный характер санкций, особенно экономических, "которые никогда не достигают своих целей и лишь углубляют пропасть недоверия между странами".

При этом Владимир Макей отметил вклад Беларуси в урегулирование затянувшихся конфликтов на пространстве ОБСЕ, усилия, которые страна принимает для противодействия транснациональным угрозам и вызовам. Он также призвал сосредоточиться на реальных угрозах безопасности и искать пути выхода из институционального кризиса, с которым столкнулась организация.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что белорусская сторона готова к взаимовыгодному диалогу по вопросам повышения эффективности режимов контроля над распространением вооружений и мер укрепления доверия и безопасности.

Заседание СМИД ОБСЕ продолжится в пятницу, 4 декабря, по его результатам планируется принятие итоговых документов.