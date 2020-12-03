Парламент Молдовы одобрил сокращение полномочий президента

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. В Молдове парламент одобрил законопроект, который сокращает полномочия президента, заявил вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча.

Согласно документу, Служба информации и безопасности страны переходит под управление парламента. Решение поддержал 51 депутат из 101.

После принятия закона президент лишится права назначать кандидата на пост руководителя Службы информации и безопасности, а также не будет принимать у него присягу. Депутаты возьмут на себя функцию назначения директора и членов коллегии службы.

Изначально с таким предложением выступила Партия социалистов. Она поддерживает действующего президента Молдовы Игоря Додона. В связи с этим Майя Санду, победившая на прошедших выборах президента страны, сочла, что Додон таким образом пытается узурпировать власть.

Инаугурация нового президента запланирована на 24 декабря.

В Молдове 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Боролись за победу экс-премьер Санду и баллотировавшийся на второй срок Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента, набрав 57,75 процента голосов.