|
Парламент Молдовы одобрил сокращение полномочий президента
04.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек – Sputnik. В Молдове парламент одобрил законопроект, который сокращает полномочия президента, заявил вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча.
© Sputnik / Сергей Кузнецов
Согласно документу, Служба информации и безопасности страны переходит под управление парламента. Решение поддержал 51 депутат из 101.
После принятия закона президент лишится права назначать кандидата на пост руководителя Службы информации и безопасности, а также не будет принимать у него присягу. Депутаты возьмут на себя функцию назначения директора и членов коллегии службы.
Изначально с таким предложением выступила Партия социалистов. Она поддерживает действующего президента Молдовы Игоря Додона. В связи с этим Майя Санду,
Инаугурация нового президента запланирована на 24 декабря.
В Молдове 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Боролись за победу экс-премьер Санду и баллотировавшийся на второй срок Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента, набрав 57,75 процента голосов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под управление парламента переходит Служба информации и безопасности страны. Ее руководителя будет назначать уже не президент, а депутаты.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)