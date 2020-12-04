В Беларуси задержали нескольких сотрудников КГБ, которые прослушивали телефонные разговоры людей, приближенных к Лукашенко, и сливали в интернет.

Об этом заявил бывший сотрудник спецназа и подразделения МВД Беларуси «Алмаз» Игорь Макар в интервью «Белсат».

«Те люди, которые задержаны, четыре человека, - это оперативно-технический отдел, - сказал Макар журналисту «Белсата». - Они занимались прослушкой высокопоставленных чиновников».

Макар сообщил, что информация ему поступила от источника в КГБ.

По сведениям экс-спецназовца, в КГБ работают над тем, чтобы предотвращать подобные сливы, и чтобы чиновники не увидели, «как за ними следили и как к ним относились».

Макар уверяет, что четыре задержанных сотрудника обладали «очень, очень большим количеством информации» и уже многое успели сообщить основателю известного телеграм-канала Степану Путило.

Бывший спецназовец считает, что новых сливов не будет, но Путило будет обрабатывать и публиковать записи, которые получил ранее, но пока не опубликовал.

Видео с участием белорусских силовиков опубликовано 2 декабря в открытом интернете. На видеоролике – события возле Дворца Независимости 23 августа после разгона мирных демонстрантов.

1 декабря в открытом доступе появилась аудиозапись разговора предположительно пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт с его помощником Николаем Латышевым. Доказать подлинность этих разговоров проблематично, однако и опровергнуть - тоже.