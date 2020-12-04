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Экс-боец "Алмаза": по делу о "сливах" задержаны четыре сотрудника КГБ
04.12.2020 10:11 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси задержали нескольких сотрудников КГБ, которые прослушивали телефонные разговоры людей, приближенных к Лукашенко, и сливали в интернет.
Об этом
«Те люди, которые задержаны, четыре человека, - это оперативно-технический отдел, - сказал Макар журналисту «Белсата». - Они занимались прослушкой высокопоставленных чиновников».
Макар сообщил, что информация ему поступила от источника в КГБ.
По сведениям экс-спецназовца, в КГБ работают над тем, чтобы предотвращать подобные сливы, и чтобы чиновники не увидели, «как за ними следили и как к ним относились».
Макар уверяет, что четыре задержанных сотрудника обладали «очень, очень большим количеством информации» и уже многое успели сообщить основателю известного телеграм-канала Степану Путило.
Бывший спецназовец считает, что новых сливов не будет, но Путило будет обрабатывать и публиковать записи, которые получил ранее, но пока не опубликовал.
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В Беларуси задержали нескольких сотрудников КГБ, которые прослушивали телефонные разговоры людей, приближенных к Лукашенко, и сливали в интернет.
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