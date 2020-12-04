Кочанова встретится со студентами журфака БГУ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. На журфаке БГУ сегодня пройдет встреча студентов с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, эту информацию подтвердил источник Sputnik на факультете.

"Да, сегодня пройдет встреча, но она будет только для студентов. За всей остальной информацией обращайтесь в пресс-службу БГУ", – сказал собеседник агентства.

О чем шла речь во время первой встречи в вузе

Напомним, что Кочанова уже встречалась со студентами БГУ в начале ноября. Тогда мероприятие прошло на геофаке вуза и без администрации учебного заведения.

Главной темой для обсуждения стала общественная и политическая ситуация в стране, обострившаяся после выборов. Наталья Кочанова заявила, что государство не будет менять своего ориентира и намерено поддерживать граждан, а "власть, какой бы она ни была, останется у власти". Также она опровергла информацию, которая появилась в сети, об изнасилованиях участников акции протеста со стороны сотрудников милиции – писали, что на противоправные действия шли сотрудники ОМОН, которые использовали в качестве орудия для насилия милицейскую дубинку. Кочанова затронула тему и очередей на избирательных участках в день проведения выборов президента, сказав, что "их не было".

Она подчеркнула, что президент Беларуси Александр Лукашенко и она сама не переживают за себя, а беспокоятся о том, как будут жить дети и внуки.

Студенческий вопрос

В конце октября Александр Лукашенко высказался по поводу студентов, которые устраивают забастовки и несанкционированные акции в вузах, пригрозив им отчислением .

"Пожалуйста, отправьте их, как я говорил: кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели. Их тоже единицы, но которые гадко себя ведут в вузах", – сказал президент.

После этого студенты многих вузов стали сообщать о массовых отчислениях. Президент также поручил правительству разработать документ о непризнании иностранных дипломов.

Однако спустя пару недель президент вновь поручил разобраться со студенческими отчислениями, но уже рассмотреть вопросы их возможного восстановления. По его словам, эти 300 студентов, которых "выкинули", "не отмороженные" или "какие-то плохие, некоторые даже очень способные люди", а в Польше они будут никому не нужны.

После этого во многих вузах стали создаваться соответствующие комиссии, которые должны были рассмотреть вопросы восстановления. По какому принципу решают, кого восстановить, а кого нет, неизвестно. Также не сообщается официальное число тех, кто был отчислен, и тех, кого в итоге восстановили.