Задержанные сотрудники Sputnik Латвия отпущены под подписку о невыезде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Задержанные в Латвии журналисты, пишущие для Sputnik Латвия и Baltnews, отпущены под подписку о невыезде, сообщили в Sputnik Латвия.

Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. Накануне у стрингеров прошли обыски. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии, санкция статьи - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

Задержания, допросы и подписка о невыезде

"Третьего декабря служба государственной безопасности Латвии провела задержания, допросы, обыски, изъятие оргтехники и предъявила уголовные обвинения авторам российских порталов Baltnews и Sputnik Латвия. Были задержаны, допрошены и отпущены под подписку о невыезде и неразглашении шесть латвийских журналистов, в том числе бывший главный редактор Baltnews Латвия Андрей Яковлев", - сказали в Sputnik Латвия.

Там подчеркнули, что все задержанные являются не штатными сотрудниками МИА "Россия сегодня". Отмечается, что все авторы - граждане Латвии (либо жители Латвии в статусе неграждан), русскоязычные журналисты либо представители русскоязычных общественных организаций Латвии.

"Юристы агентства сейчас подключились к разрешению этой ситуации", - уточнили в Sputnik Латвия.

Реакция РФ

В МИД РФ осудили действия латвийских властей против русскоязычных журналистов и назвали их "вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений". В министерстве подчеркнули, что это карательная акция, "которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений". Российское ведомство намерено поднять этот вопрос на площадке СМИД ОБСЕ.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал события в Латвии юридическим произволом и политическим беспределом. По его словам, "вне закона - действия латвийских властей, страны, работающей под прикрытием Евросоюза и НАТО, а потому безнаказанно подавляющей свободу слова и свободу убеждений".

"Так и хочется предложить сейчас российским властям загонять под санкции первых лиц работающих в России зарубежных СМИ, позволяющим себе критически комментировать наши дела (вспомним хотя бы недавнюю одиозную историю с поиском кандидата-русофоба на должность корреспондента New York Times" в Москве), и начать закрывать соответствующие корпункты один за другим... Нет, не буду. "С волками жить, по волчьи выть" - это не про нас, не про Россию. Хотя и приходится иметь дело с волчьей стаей", - заключил политик.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.