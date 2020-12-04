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Заседание Евразийского межправительственного совета состоится сегодня

04.12.2020 12:03 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Проект стратегии интеграции до 2025 года и устранение ограничений на общем рынке Евразийского союза – это основные темы переговоров на Межправсовете, который пройдет сегодня. Из-за пандемии пятерка встретится в видеоформате. Всего в повестке девять вопросов. Будут пересматривать перечень стран - пользователей единой системы тарифных преференций, безопасность продуктов питания, правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для госзакупок, а также создание единого рынка строительных услуг.

Главы правительств рассмотрят и вопрос о представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Совета комиссии от Кыргызстана.

 
 
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Проект стратегии интеграции до 2025 года и устранение ограничений на общем рынке Евразийского союза – это основные темы переговоров на Межправсовете, который...
 
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