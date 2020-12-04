Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 декабря. Евросоюз призывает власти Беларуси восстановить статус СМИ для портала tut.by и освободить всех заключенных журналистов.

Лишение tut.by статуса средства массовой информации пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано назвал "очередным шагом в вопиющем давлении на журналистов и свободные СМИ". "Это должно прекратиться. Право tut.by на апелляцию должно быть полностью соблюдено, и статус должен быть восстановлен", — написал Стано в "Твиттере" .

ЕС также призвал освободить всех заключенных белорусских журналистов, включая журналистку tut.by Катерину Борисевич.

3 декабря экономический суд Минска удовлетворил иск Министерства информации о лишении портала tut.by статуса СМИ на основании четырех вынесенных ведомству предупреждений. Редакции tut.by удалось оспорить лишь одно из предупреждений.

Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны. Она автор статьи, где приводится свидетельство врача об отсутствии алкоголя в крови избитого до смерти Романа Бондаренко, что противоречило заявлениям властей. Второй фигурант — врач-анестезиолог Артем Сорокин. Белорусские правозащитники признали Борисевич политзаключенной. Международная правозащитная организация Amnesty International назвала Сорокина и Борисевич узниками совести.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Представитель ЕС: Евросоюз призывает восстановить статус СМИ для tut.by и освободить заключенных журналистов Минск, 4 декабря. Евросоюз призывает власти Беларуси восстановить статус СМИ для портала tut.by и освободить всех заключенных журналистов. Лишение tut.by статуса...

БелаПАН.