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Представитель ЕС: Евросоюз призывает восстановить статус СМИ для tut.by и освободить заключенных журналистов

04.12.2020 13:33 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 декабря. Евросоюз призывает власти Беларуси восстановить статус СМИ для портала tut.by и освободить всех заключенных журналистов.

Лишение tut.by статуса средства массовой информации пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано назвал "очередным шагом в вопиющем давлении на журналистов и свободные СМИ". "Это должно прекратиться. Право tut.by на апелляцию должно быть полностью соблюдено, и статус должен быть восстановлен", — написал Стано в "Твиттере".

ЕС также призвал освободить всех заключенных белорусских журналистов, включая журналистку tut.by Катерину Борисевич.

3 декабря экономический суд Минска удовлетворил иск Министерства информации о лишении портала tut.by статуса СМИ на основании четырех вынесенных ведомству предупреждений. Редакции tut.by удалось оспорить лишь одно из предупреждений.

Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны. Она автор статьи, где приводится свидетельство врача об отсутствии алкоголя в крови избитого до смерти Романа Бондаренко, что противоречило заявлениям властей. Второй фигурант — врач-анестезиолог Артем Сорокин. Белорусские правозащитники признали Борисевич политзаключенной. Международная правозащитная организация Amnesty International назвала Сорокина и Борисевич узниками совести.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 декабря. Евросоюз призывает власти Беларуси восстановить статус СМИ для портала tut.by и освободить всех заключенных журналистов. Лишение tut.by статуса...
 
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