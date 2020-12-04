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Лукашенко призвали сесть за стол переговоров с Координационным советом

04.12.2020 14:27 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Госдепартамент США призывает официальные власти Беларуси освободить политических заключенных и незаконно задержанных граждан и начать диалог не только с гражданским обществом, но и с Координационным советом.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган на заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ, которое проходит 3-4 декабря, заявил, что белорусские власти должны прекратить попирать права человека, остановить насилие и выпустить всех задержанных за реализацию прав человека и фундаментальных свобод людей.

Он отметил, что в докладе по белорусской ситуации в рамках Московского механизма ОБСЕ говорится о непрекращающихся с августа масштабных репрессиях. Биган также выразил солидарность с докладчиками, призывающими официальные власти Беларуси провести честные выборы и начать диалог с Координационным советом.

Доклад по Беларуси,  подготовленный в рамках Московского механизма ОБСЕ Вольфгангом Бенедеком, упоминали в своем выступлении и министр иностранных дел Польши  Збигнев Рау, а также глава литовского МИД Линас Линкявичюс, латвийский министр Эдгарс Ринкевичс. Все они призывают режим Лукашенко прекратить репрессии, пытки, аресты и сесть за стол переговоров с гражданским обществом, а международное сообщается  - поддержать народ страны.

На 4 декабря правозащитниками признаны политзаключенными 160 человек. Среди них активисты, студенты, медики, журналисты, правозащитники, политики.

Во время «Минского форума», который прошел 2 декабря, международное сообщество также обсудило политический кризис в Беларуси. Сегодня, 4 декабря, нарушение прав человека в Беларуси обсуждалось в ООН.

 
 
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Госдепартамент США призывает официальные власти Беларуси освободить политических заключенных и незаконно задержанных граждан и начать диалог не только с...
 
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