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Беларусь пытаются разобщить по примеру Украины - постпред РФ

04.12.2020 14:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. На протестах в Европе и США арестовали гораздо больше человек, чем в Беларуси, заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

Вокруг Беларуси искусственно "нагнетают истерию" в попытках разобщить государство по примеру Украины, сообщил Гатилов во время устного доклада о ситуации с правами человека в Беларуси.

© REUTERS / BENOIT TESSIER
Протесты в Париже: противостояние с полицией и огненные беспорядки

Постпред РФ уверен, что Совет ООН по правам человека демонстрирует двойные стандарты, концентрируя внимание на ситуации в Беларуси и игнорируя при этом подавление протестных акций в Европе и США.

"Создается впечатление, что немецким полицейским, например, разрешено жестоко подавлять право на мирные протесты, а их французским коллегам допустимо под камеру избивать людей только за отсутствие маски. В продолжающихся беспрецедентных протестах в США пострадало и было арестовано куда больше человек, чем в Беларуси. А поборники прав человека почему-то молчат", - цитирует Гатилова РИА Новости.

В связи с этим постпред задал вопрос: "Кому и зачем нужно искусственное нагнетание истерии вокруг Беларуси, и в каких целях, якобы заботясь о белорусском народе, вводятся незаконные с точки зрения международного права санкции?"

Такое поведение стран Запада нацелено на то, чтобы белорусское государство стало "раздираемым внутренними противоречиями", уверен Гатилов. В качестве "плачевного примера" постпред привел южную соседку страны - Украину.  

Мнение белорусских властей

© Sputnik / Виталий Белоусов
Лукашенко: никаких тут революций нет, это обыкновенные мятежи
Белорусский лидер Александр Лукашенко во время онлайн-заседания президентов стран-участниц ОДКБ заявил, что в государстве происходят "обыкновенные мятежи".

Не последнюю роль в этом играют страны Запада, "навязывающие двойные стандарты", уверен Лукашенко. "Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры, в противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества", - подытожил президент.

Глава государства назвал поведение некоторых зарубежных политиков "бессовестным" и сообщил о "невиданном раскручивании санкций" против страны.

Санкции по Беларуси

Западные политики готовы расширить "черный список" и санкционные меры по Беларуси, если "Лукашенко и его сторонники не уступят", заявил глава МИД Германии Хайко Маас на Минском форуме 2 декабря.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Среди санкционных угроз ЕС - отключение страны от межбанковской системы организации расчетов SWIFT, а также прекращение кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка. Такие меры ранее озвучила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Международные эксперты считают отключение страны от SWIFT маловероятным, при этом МИД России считает, что необходимо "разрабатывать свои собственные механизмы (для работы с платежами - Sputnik), которые не будут сохранять зависимость наших стран от Запада".

Евросоюз уже дважды расширял санкционный лист по Беларуси. Последний раз "черный список" обновился 6 ноября. В нем 55 фамилий - те, кто, по мнению ЕС, причастен к подавлению протестных акций в Беларуси, в том числе Александр Лукашенко. Всем им будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а также заморожены все имеющиеся в ЕС активы.

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Теги: Минск
 
 
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Вокруг страны "искусственно нагнетают истерию", в то время как Совет ООН по правам человека игнорирует нарушения других государств, уверены в России.
 
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