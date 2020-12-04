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Беларусь пытаются разобщить по примеру Украины - постпред РФ
04.12.2020 14:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. На протестах в Европе и США арестовали гораздо больше человек, чем в Беларуси, заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
Вокруг Беларуси искусственно "нагнетают истерию" в попытках разобщить государство по примеру Украины, сообщил Гатилов во время устного доклада о ситуации с правами человека в Беларуси.
© REUTERS / BENOIT TESSIER
Постпред РФ уверен, что Совет ООН по правам человека демонстрирует двойные стандарты, концентрируя внимание на ситуации в Беларуси и игнорируя при этом подавление протестных акций в Европе и США.
"Создается впечатление, что немецким полицейским, например, разрешено жестоко подавлять право на мирные протесты, а их французским коллегам допустимо под камеру избивать людей только за отсутствие маски. В продолжающихся беспрецедентных протестах в США пострадало и было арестовано куда больше человек, чем в Беларуси. А поборники прав человека почему-то молчат", - цитирует Гатилова
В связи с этим постпред задал вопрос: "Кому и зачем нужно искусственное нагнетание истерии вокруг Беларуси, и в каких целях, якобы заботясь о белорусском народе, вводятся незаконные с точки зрения международного права санкции?"
Такое поведение стран Запада нацелено на то, чтобы белорусское государство стало "раздираемым внутренними противоречиями", уверен Гатилов. В качестве "плачевного примера" постпред привел южную соседку страны - Украину.
Мнение белорусских властей
© Sputnik / Виталий Белоусов
Не последнюю роль в этом играют страны Запада, "навязывающие двойные стандарты", уверен Лукашенко. "Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры, в противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества", - подытожил президент.
Глава государства назвал поведение некоторых зарубежных политиков "бессовестным" и сообщил о "невиданном раскручивании санкций" против страны.
Санкции по Беларуси
Западные политики готовы расширить "черный список" и санкционные меры по Беларуси, если "Лукашенко и его сторонники не уступят",
© Sputnik / Виктор Толочко
Среди санкционных угроз ЕС - отключение страны от межбанковской системы организации расчетов SWIFT, а также прекращение кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка. Такие меры ранее
Международные эксперты считают отключение страны от SWIFT маловероятным, при этом МИД России
Евросоюз уже дважды расширял санкционный лист по Беларуси. Последний раз "черный список"
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Вокруг страны "искусственно нагнетают истерию", в то время как Совет ООН по правам человека игнорирует нарушения других государств, уверены в России.
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