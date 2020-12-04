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МИА "Россия сегодня": действия Латвии против Sputnik нарушают свободу слова

04.12.2020 14:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. МИА "Россия сегодня" считает действия властей Латвии против внештатных авторов Sputnik и Baltnews, нарушением свободы слова, планирует обратиться в международные и европейские организации за реакцией.

© Sputnik / Алексей Филиппов
Задержанные авторы Sputnik Латвия отпущены под подписку о невыезде

Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

"Считаем подобные действия латвийских властей ни чем иным, как очередным примером нарушения прав журналистов и свободы слова. Планируем направить запросы во все международные и европейские организации для того, чтобы ситуация не осталась без ответа. Подобное уже происходило в Эстонии год назад, где под давлением властей мы были вынуждены прекратить трудовые отношения с сотрудниками Спутник Эстония. Им грозили уголовным преследованием и сроком лишения свободы до трех лет", - заявили в пресс-службе МИА "Россия сегодня".

Сегодня, комментируя события в Латвии, официальный представитель Кремля Дмитрия Песков назвал задержание журналистов, сотрудничающих с Baltnews и Sputnik, недопустимым.

"Подобные акции устрашения против журналистов считаем недопустимыми. Рассчитываем на оперативную и жесткую реакцию соответствующих международных организаций", – сказал Песков.

В МИД РФ осудили действия латвийских властей против русскоязычных журналистов и назвали их "вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений". В министерстве подчеркнули, что это карательная акция, "которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений". Российское ведомство намерено поднять этот вопрос на площадке СМИД ОБСЕ.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

 
Теги: Минск
 
 
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В Кремле тем временем заявили, что рассчитывают на оперативную и жесткую реакцию международных структур в связи с событиями в Латвии.
 
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