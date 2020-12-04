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МИА "Россия сегодня": действия Латвии против Sputnik нарушают свободу слова
04.12.2020 14:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. МИА "Россия сегодня" считает действия властей Латвии против внештатных авторов Sputnik и Baltnews, нарушением свободы слова, планирует обратиться в международные и европейские организации за реакцией.
© Sputnik / Алексей Филиппов
Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия,
"Считаем подобные действия латвийских властей ни чем иным, как очередным примером нарушения прав журналистов и свободы слова. Планируем направить запросы во все международные и европейские организации для того, чтобы ситуация не осталась без ответа. Подобное уже происходило в Эстонии год назад, где под давлением властей мы были вынуждены прекратить трудовые отношения с сотрудниками Спутник Эстония. Им грозили уголовным преследованием и сроком лишения свободы до трех лет", - заявили в пресс-службе МИА "Россия сегодня".
Сегодня, комментируя события в Латвии, официальный представитель Кремля Дмитрия Песков назвал задержание журналистов, сотрудничающих с Baltnews и Sputnik, недопустимым.
"Подобные акции устрашения против журналистов считаем недопустимыми. Рассчитываем на оперативную и жесткую реакцию соответствующих международных организаций", – сказал Песков.
В МИД РФ осудили действия латвийских властей против русскоязычных журналистов и назвали их "вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений". В министерстве подчеркнули, что это карательная акция, "которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений". Российское ведомство намерено поднять этот вопрос на площадке СМИД ОБСЕ.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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В Кремле тем временем заявили, что рассчитывают на оперативную и жесткую реакцию международных структур в связи с событиями в Латвии.
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