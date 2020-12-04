Киселев призвал власти Латвии прекратить преследование авторов Sputnik

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призвал власти Латвии прекратить преследование журналистов, пишущих для Sputnik и Baltnews.

Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.

Латвя хочет быть святее Папы

"Это неправомерно расширительное толкование санкций ЕС против организаций. Ведь есть персональные санкции, а есть санкции против российских организаций и компаний. Это не одно и то же. На меня персонально как на частное лицо санкции ЕС распространяются. Медиагруппа "Россия сегодня", куда входит и информационное агентство Sputnik, под санкциями не находится. Казалось бы, элементарно. Латвия хочет быть, что называется, святее Папы и толкует персональные санкции как санкции против организации. Есть в этом какая-то злонамеренность", - сказал Киселев РИА Новости.

Он считает, что между государствами эти действия выглядят как мелкий укол России.

"Зачем при этом задерживать граждан Латвии и грозить им уголовным преследованием? Они ничего дурного не делали. Это свободные журналисты, авторы, стрингеры, общественные деятели, которые, не будучи в штате агентства Sputnik, просто писали туда тексты или отправляли фото, реализуя свое право на самовыражение. Что в этом дурного? За что преследовать людей?" - задался вопросом Киселев.

По его словам, "в России все это представляется диковатым". "Ничего подобного здесь не практикуется. Все пишут куда хотят и что хотят. Никому и в голову не приходит людей за это преследовать. Отстаньте от людей в Риге и не позорьтесь! Глупо все это выглядит", - заключил он.

Стыдливо молчать мы не будем

В свою очередь член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский назвал подобные действия латвийских властей "порочной практикой преследования инакомыслия".

Вышинский провел аналогию с тем, что сейчас происходит в Латвии с событиями в Эстонии начале года.

"Я хочу напомнить, что еще зимой под таким же предлогом о возможном нарушении санкционных мер в отношении руководителя нашего агентства, Дмитрия Киселева, были выданы в службу безопасности, специальную службу Эстонии наши коллеги. И им тогда угрожали уголовным преследованием за вот это вот мифическое нарушение европейских санкций", - рассказал Вышинский.

Журналист напомнил, что Киселев не является ни учредителем, ни собственником медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит Sputnik. Более того, задержанные вчера в Латвии люди не числятся сотрудниками издания, а лишь предлагают свои материалы.

"Это четко продуманное в одной рамке, практически по тем же лекалам действие, которое применяется к тем журналистам, которые пишут по-прежнему по-русски и самое главное - высказывают свои оценки в отношении ситуации в Прибалтике, в Латвии, в Эстонии, которые не совпадают с официальными оценками латвийских СМИ, подконтрольных властям, и вообще с официальной точкой зрения латвийских властей. Иначе как давлением на журналистов назвать это невозможно. Это абсолютно порочная практика преследования инакомыслия", - считает Вышинский.

Кроме того, член СПЧ обратил внимание на то, что подобная практика присуща в основном странам, которые стремятся быть примером соблюдения прав человека и декларируют свою приверженность к "европейским ценностям".

"Преследование журналистов за их высказывания точно не укладывается ни в какие ни в европейские, ни в другие общемировые ценности, точно не соответствует никаким представлениям о правах и свободах, которые задокументированы и задекларированы в огромном количестве международных документов", - заявил Вышинский.

О произошедшем, по мнению представителя МИА "Россия сегодня", необходимо говорить максимально широко.

"Я позволю себе сейчас сказать от имени агентства: мы постараемся сделать все для того, чтобы привлечь максимальное внимание, в том числе и профессиональных организаций, правозащитных организаций, к ситуации, сложившейся вокруг наших коллег. Мы этого не оставим, стыдливо молчать по этому поводу не будем", - добавил Вышинский.