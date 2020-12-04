НАТО ответило Лукашенко: альянс не представляет угрозы Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Североатлантический альянс не представляет угрозы для Беларуси, а действия НАТО носят только оборонительный характер, сообщили в организации.

На текущей неделе президент республики Александр Лукашенко, ссылаясь на данные, полученные белорусскими спецслужбами, заявил, что блок создает специальную группировку войск, цель которой – захват земель , расположенных на западе республики.

"НАТО не представляет военной угрозы Беларуси и не наращивает силы в регионе. Действия НАТО носят сугубо оборонительный характер", – цитирует ТАСС слова представителя штаб-квартиры НАТО.

В организации подчеркнули, что никто не должен использовать обвинения в наращивании альянсом военного присутствия под предлогом репрессивных мер в отношении граждан.

Ранее Лукашенко неоднократно говорил, что соседние страны, в частности Польша, хотят сделать Беларусь своей провинцией или забрать часть территорий. В свою очередь в соседней республике заявили, что Польша не претендует ни на какие белорусские земли, а подобные заявления белорусских властей назвали поразительными.

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