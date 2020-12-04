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НАТО ответило Лукашенко: альянс не представляет угрозы Беларуси
04.12.2020 19:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. Североатлантический альянс не представляет угрозы для Беларуси, а действия НАТО носят только оборонительный характер, сообщили в организации.
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
На текущей неделе президент республики Александр Лукашенко, ссылаясь на данные, полученные белорусскими спецслужбами, заявил, что блок создает специальную группировку войск, цель которой –
"НАТО не представляет военной угрозы Беларуси и не наращивает силы в регионе. Действия НАТО носят сугубо оборонительный характер", – цитирует
В организации подчеркнули, что никто не должен использовать обвинения в наращивании альянсом военного присутствия под предлогом репрессивных мер в отношении граждан.
Ранее Лукашенко неоднократно говорил, что соседние страны, в частности Польша, хотят сделать Беларусь своей провинцией или забрать часть территорий. В свою очередь в соседней республике заявили, что Польша
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В альянсе заявили, что блок не наращивает свое военное присутствие в регионе и ничем не угрожает республике.
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