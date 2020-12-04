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Евразийский межправсовет принял окончательное решение по равному доступу к государственным и муниципальным закупкам на рынке "пятерки"
04.12.2020 21:31 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
О вариантах наращивания экспорта и объемов взаимной торговли на пространстве Евразийского экономического союза говорили премьер-министры стран-участниц.
Сегодня на заседании в видеоформате Евразийский межправсовет принял окончательное решение по равному доступу к государственным и муниципальным закупкам на рынке "пятерки". Это очень важно для предприятий реального сектора экономики (государственных и частных), которые поставляют свой товар в ЕАЭС и готовы работать на крупные заказы. Например, обновление городского транспорта, лифтового оборудования, сельхозтехники, установки различных систем.
В ЕАЭС будут контролировать качество продовольствия
Сегодня страны ЕАЭС согласовали и подходы по контролю за качеством продовольствия. Еще нужно доработать техрегламент, где четко пропишут процесс наблюдения за остатками антибиотиков и других ветпрепаратов в сырье и в готовой продукции на прилавках магазинов.
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Евразийский межправсовет принял окончательное решение по равному доступу к государственным и муниципальным закупкам на рынке "пятерки"
О вариантах наращивания экспорта и объемов взаимной торговли на пространстве Евразийского экономического союза говорили премьер-министры стран-участниц. ...
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