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О вариантах наращивания экспорта и объемов взаимной торговли на пространстве Евразийского экономического союза говорили премьер-министры стран-участниц.

Сегодня на заседании в видеоформате Евразийский межправсовет принял окончательное решение по равному доступу к государственным и муниципальным закупкам на рынке "пятерки". Это очень важно для предприятий реального сектора экономики (государственных и частных), которые поставляют свой товар в ЕАЭС и готовы работать на крупные заказы. Например, обновление городского транспорта, лифтового оборудования, сельхозтехники, установки различных систем.







В ЕАЭС будут контролировать качество продовольствия

Сегодня страны ЕАЭС согласовали и подходы по контролю за качеством продовольствия. Еще нужно доработать техрегламент, где четко пропишут процесс наблюдения за остатками антибиотиков и других ветпрепаратов в сырье и в готовой продукции на прилавках магазинов.