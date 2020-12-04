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Украина планирует к 2030 году стать членом НАТО

05.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Украина планирует к 2030 году стать полноправным членом НАТО, сообщила в пятницу первый заместитель министра иностранных дел страны Эмине Джапарова.

© AFP 2020 / JUSTIN TALLIS
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"Украина настроена оптимистично: в 2030 году мы видим себя полноценным членом альянса", – заявила она в видеообращении.

По словам Джапаровой, в этом контексте получение Украиной плана действий по членству в альянсе будет новым сильным импульсом для дальнейшего продвижения по пути реформ для достижения критериев принятия в НАТО.

Ранее глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщил, что надеется получить план действий по членству в НАТО уже в следующем году.

Верховная рада в декабре 2014-го внесла изменения в два закона – поправками были отменены положения о внеблоковом статусе государства. Летом 2016 года дополнительно были приняты изменения, которые установили целью внешней политики страны вступление в НАТО. В минувшем году парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в НАТО и ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее глава Минобороны Украины сообщил, что надеется получить план действий по членству в НАТО уже в следующем году.
 
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