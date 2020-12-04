Путин назначил Чубайса на должность своего спецпредставителя

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

"Президент России... подписал Указ о назначении Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Сам Чубайс уже прокомментировал свое новое назначение, отметив, что должность, предоставленная ему главой государства, имеет большое значение для России.

"Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично", - написал спецпредставитель президента в Facebook.

Накануне правительство России утвердило директиву для избрания бывшего первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" сроком на пять лет. Предыдущие 12 лет компанию возглавлял Чубайс. Позже совет директоров АО "Роснано" избрал Куликова председателем правления УК "Роснано".

В "Роснано" подчеркнули, что за время руководства Чубайса компания стала лидером российской возобновляемой энергетики. При этом Счетная палата подвергала "Роснано" критике за низкую эффективность ее инвестиций при высоком уровне оплаты топ-менеджмента. Сам Чубайс накануне в ходе последнего публичного выступления в качестве главы "Роснано" заявил, что считает свою миссию выполненной, и ему не стыдно за годы своей работы в компании, несмотря на то, что "конечно, что-то не получалось".