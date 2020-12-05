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Три штата отклонили попытки Трампа оспорить результаты выборов

05.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Штаты Невада, Джорджия и Мичиган отклонили попытки действующего президента США оспорить результаты президентских выборов 3 ноября, сообщают СМИ.

© AP / Patrick Semansky
Суд Висконсина не стал принимать иск Трампа о нарушениях на выборах

Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, на которую указывают предварительные данные. Действующий президент старается оспорить результаты в суде ряда штатов. Трамп утверждает, что на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов. Однако пока все усилия юристов хозяина Белого дома в судах безуспешны. 

Так, окружной судья Джеймс Рассел отклонил предложение штаба Трампа заблокировать сертификацию голосов в штате Невада. По словам Рассела, достоверных и значимых доказательств, позволяющих оспорить результаты выборов, предоставлено не было.

Апелляционный суд штата Мичиган также не стал рассматривать претензии штаба Трампа относительно доступа наблюдателей в округе Уэйн. Суд указал, что если президент обеспокоен возможной фальсификацией результатов, он должен потребовать пересчета голосов в соответствии с законами штата, чего он не сделал.

Окружной апелляционный суд штата Джорджия отклонил попытку штаба Трампа отменить постановление судьи, которое требует от сотрудников избирательных комиссий не стирать и не изменять данные, содержащиеся в машинах для голосования Dominion в некоторых округах.

К слову, предвыборный штаб Трампа потратил почти девять миллионов долларов с 15 октября по 23 ноября, пытаясь оспорить результаты выборов, свыше двух миллионов ушло на юристов и консультантов.

 
Теги: Минск
 
 
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Избирательный штаб Трампа потратил почти 9 миллионов долларов на судебные разбирательства, связанные с прошедшими выборами.
 
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