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В ООН отреагировали на назначение Чубайса спецпредставителем Путина

05.12.2020 09:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 дек – Sputnik. В ООН рассчитывают на сотрудничество с Анатолием Чубайсом в его новой должности, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

© Sputnik / Сергей Гунеев
За что уволили Чубайса

Президент России Владимир Путин в пятницу назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

"Мы надеемся на сотрудничество с Анатолием Чубайсом в должности спецпредставителя президента Путина по связям с международными организациями", - приводит слова Дюжаррика РИА Новости.

Он добавил, что Москва является важным партнером ООН во всех сферах работы, "включая цели устойчивого развития".

Предыдущим местом работы Чубайса было "Роснано" - компанию он возглавлял с 2008 года. 23 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что "Роснано" вместе с рядом других институтов развития будет объединено в инвестблок на основе ВЭБ.РФ. Компанию возглавил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Куликов.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-глава "Роснано" накануне был назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
 
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