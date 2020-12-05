В ООН отреагировали на назначение Чубайса спецпредставителем Путина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 дек – Sputnik. В ООН рассчитывают на сотрудничество с Анатолием Чубайсом в его новой должности, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Президент России Владимир Путин в пятницу назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

"Мы надеемся на сотрудничество с Анатолием Чубайсом в должности спецпредставителя президента Путина по связям с международными организациями", - приводит слова Дюжаррика РИА Новости.

Он добавил, что Москва является важным партнером ООН во всех сферах работы, "включая цели устойчивого развития".

Предыдущим местом работы Чубайса было "Роснано" - компанию он возглавлял с 2008 года. 23 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что "Роснано" вместе с рядом других институтов развития будет объединено в инвестблок на основе ВЭБ.РФ. Компанию возглавил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Куликов.