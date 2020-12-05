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В ООН отреагировали на назначение Чубайса спецпредставителем Путина
05.12.2020 09:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек – Sputnik. В ООН рассчитывают на сотрудничество с Анатолием Чубайсом в его новой должности, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
© Sputnik / Сергей Гунеев
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"Мы надеемся на сотрудничество с Анатолием Чубайсом в должности спецпредставителя президента Путина по связям с международными организациями", - приводит слова Дюжаррика РИА Новости.
Он добавил, что Москва является важным партнером ООН во всех сферах работы, "включая цели устойчивого развития".
Предыдущим местом работы Чубайса было "Роснано" - компанию он возглавлял с 2008 года. 23 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что "Роснано" вместе с рядом других институтов развития будет объединено в инвестблок на основе ВЭБ.РФ. Компанию возглавил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Куликов.
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Экс-глава "Роснано" накануне был назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
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