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НАТО ответил на обвинения Лукашенко в подготовке захвата Западной Беларуси
05.12.2020 10:59 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Североатлантический альянс (НАТО) опроверг обвинения со стороны Александра Лукашенко в желании захватить западные земли Беларуси и призвал Минск и Москву уважать права белорусского народа. Об этом
В штаб-квартире НАТО сообщили, что их генеральный секретарь Йенс Столтенберг многократно разъяснял намерения альянса. По его словам, НАТО не представляет военной угрозы Беларуси и не наращивает в стране силы.
«Действия НАТО носят сугубо оборонительный характер, и никто не должен использовать обвинения в наращивании [альянсом] военного присутствия под предлогом репрессий против мирных протестующих», - заявили в пресс-службе организации.
1-2 декабря на видеоконференции министры иностранных дел НАТО обсудили ситуацию в Беларуси и призвали Минск и Москву уважать права белорусского народа самостоятельно определять свое будущее «путем инклюзивного политического диалога».
«Все страны НАТО поддерживают суверенную и независимую Беларусь», - рассказали в штаб-квартире Североатлантического альянса.
Напомним, 2 декабря на сессии Совета ОДКБ Александр Лукашенко
Кроме того, Лукашенко
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Североатлантический альянс (НАТО) опроверг обвинения со стороны Александра Лукашенко в желании захватить западные земли Беларуси и призвал Минск и Москву уважать...
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