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НАТО ответил на обвинения Лукашенко в подготовке захвата Западной Беларуси

05.12.2020 10:59 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Североатлантический альянс (НАТО) опроверг обвинения со стороны Александра Лукашенко в желании захватить западные земли Беларуси и призвал Минск и Москву уважать права белорусского народа. Об этом сообщает ТАСС.

В штаб-квартире НАТО сообщили, что их генеральный секретарь Йенс Столтенберг многократно разъяснял намерения альянса. По его словам, НАТО не представляет военной угрозы Беларуси и не наращивает в стране силы.

«Действия НАТО носят сугубо оборонительный характер, и никто не должен использовать обвинения в наращивании [альянсом] военного присутствия под предлогом репрессий против мирных протестующих», - заявили в пресс-службе организации.

1-2 декабря на видеоконференции министры иностранных дел НАТО обсудили ситуацию в Беларуси и призвали Минск и Москву уважать права белорусского народа самостоятельно определять свое будущее «путем инклюзивного политического диалога».

«Все страны НАТО поддерживают суверенную и независимую Беларусь», - рассказали в штаб-квартире Североатлантического альянса.

Напомним, 2 декабря на сессии Совета ОДКБ Александр Лукашенко заявил, что НАТО создает военную группировку для захвата Западной Беларуси. По его словам, принадлежность западных земель приписывают Польше, а в Варшаве открыто заявляют об «исторической принадлежности». 

Кроме того, Лукашенко обвинил Польшу и страны Балтии в «оголтелом поведении» в отношении Минска. По его мнению, они лезут в дела Беларуси и прямо предлагают сменить власть.

 
Теги: Минск
 
 
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Североатлантический альянс (НАТО) опроверг обвинения со стороны Александра Лукашенко в желании захватить западные земли Беларуси и призвал Минск и Москву уважать...
 
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