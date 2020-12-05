Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о согласовании принципа "всех на всех" при обмене с Азербайджаном пленными в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Важнейшая задача - возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути согласован принцип обмена "всех на всех", - сказал Пашинян в телеобращении к соотечественникам.

Он обратил внимание, что речь идет не только о тех, кто попал в плен в ходе недавних боевых действий в Карабахе, так и до этого. Пашинян заявил о необходимости также разработать механизмы возвращения пленных, данные о которых могут появиться в будущем.

Поиск без вести пропавших, по словам премьера Армении, - еще одна важная проблема. По его словам, с 9 ноября из зоны конфликта вывезены более 600 тел погибших военнослужащих, 500 тел находятся на этапе опознания.

"С большой долей вероятности можно сказать, что это тела наших без вести пропавших соотечественников... Опознания проводятся с помощью тестов ДНК. На сегодняшний день идентифицированы и переданы родным 135 тел погибших", - заявил Пашинян.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. Договоренность было достигнута при посредничестве России.

В частности, стороны договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.