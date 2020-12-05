Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Принятие "Акта Родченкова" может привести к дисбалансу в системе организации контроля и осуществления мер противодействия допингу, необходимо разработать меры, чтобы минимизировать риски для российских спортсменов, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Подписал, но с оговорками

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что подписал принятый конгрессом "Акт Родченкова" о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Американский лидер подчеркнул, что подписал документ с определенными оговорками.

В частности, его сомнения вызвала норма закона, которая требует от правоохранительных органов, включая минюст, делиться информацией с Антидопинговым агентством США, а это может поставить под угрозу ход уголовных расследований. Хозяин Белого дома подчеркнул, что всей информацией делиться не готов.

"Моя администрация будет трактовать статью 6 (закона) как соответствующую конституционным полномочиям президента контролировать распространение информации, раскрытие которой может повредить национальной безопасности, международным отношениям, правоохранительной деятельности или исполнению президентом своих конституционных полномочий", - говорится в заявлении Трампа.

Негативное отношение

Комментируя подписание закона, глава российского Минспорта отметил, что "такой шаг может привести, это единое мнение спортивного сообщества, включая и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), к дисбалансу в системе организации контроля и осуществления мер противодействия допингу, когда одна страна берет на себя право быть неким судьей".

"Негативно мы к этому относимся, надо будет в ближайшее время думать о том, как минимизировать риски для российских спортсменов", - сказал Матыцин в эфире телеканала "Матч Страна".

"Акт Родченкова" позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Он назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Закон является примером экстерриториального применения американской юстиции, поскольку затрагивает всех, кто как-либо связан с допингом, вне зависимости от того, находятся ли они в юрисдикции США.

WADA выражало обеспокоенность тем, что закон может помешать мировым усилиям в борьбе с допингом.